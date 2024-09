Pfiffe und Beleidigungen für BVB-Star!

Waldemar Anton und Serhou Guirassy kehren mit Borussia Dortmund erstmals auf Vereinsebene zurück an ihre alte Wirkungsstätte. Die Wut der Stuttgart-Fans richtet sich dabei aber vor allem an den Verteidiger.

Beim Aufwärmen bekam Anton einen Vorgeschmack darauf, wie das erste Wiedersehen mit seinem Ex-Verein ablaufen würde . Jeder Ballkontakt begleitet die Stuttgarter Tribüne lautstark - so auch während des Spiels. Unermüdlich pfeifen die Stuttgarter bei jedem Ballkontakt ihren früheren Liebling aus.

Etwas gedämpfter fiel dagegen die Reaktion auf Guirassy aus. Es scheint so, als würden die Fans dem Stürmer den Wechsel weniger übel nehmen.

BVB-Star Anton fällt eigener Satz auf die Füße

Sowohl Serhou Guirassy als auch Anton wechselten im Sommer vom Neckar ins Ruhrgebiet. Während über den Abgang des Stürmers lange zuvor spekuliert und von den VfB-Fans so erwartet worden war, stieß der Wechsel des Innenverteidigers vielen Fans sauer auf.

Gerade weil Anton noch im Januar seinen Vertrag verlängert und immer wieder betont hatte, wie wohl er sich in Stuttgart fühle: „Warum sollte ich ständig wechseln, wenn ich mich in einer Stadt oder bei einem Verein wohlfühle?“, erklärte er damals.

Khedira versteht die VfB-Fans und mahnt dennoch

Anton war in der vergangenen Saison Kapitän der Stuttgarter und maßgeblich an der märchenhaften Saison des VfB mitsamt Vize-Meisterschaft, beteiligt. Sein Wechsel kam für die meisten Anhänger überraschend.

„Ich verstehe, dass sich die Fans verarscht fühlen“, meinte Weltmeister Sami Khedira am DAZN -Mikro, schob dann aber direkt hinterher: „Trotzdem wird es Waldi nicht gerecht.“

Schon bei der Heim-EM, im Viertelfinale gegen Spanien, bekam Anton die Wut des Stuttgarter Publikums zu spüren. Auch damals wurde der deutsche Nationalspieler nach seiner Einwechslung in der Verlängerung bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen.

Stuttgarts Sportdirektor mit klarer Meinung

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß war sich auf der Pressekonferenz vor der Partie sicher: „Er (Anton, d. R.) wird ein bisschen was aushalten müssen.“ Das Pfeifkonzert kommt für alle Beteiligten also wenig überraschend. Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth meinte vor dem Anpfiff bei DAZN: „Wir dürfen uns nicht so lange damit emotional beschäftigen.“