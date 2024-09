Rekordspieler Müller: "Überragend, unglaublich"

Bayern-Fans huldigen Müller

Die Fans hatten ihren Liebling nach dem 2:0 (1:0) gegen den SC Freiburg gefeiert und ein riesiges Plakat entrollt. „710 Mal 100 Prozent für den FC Bayern und kein Ende in Sicht. Danke, Chapeau und weiter so, Thomas!“, war dort zu lesen.

Nicht nur in den Spielen gebe Müller immer alles, "sondern auch im Training", sagte Kompany: "Das macht Thomas so besonders, er ist 34, aber es geht weiter, und viele Spiele kommen noch." Das sei "wichtig: wir brauchen ihn."

Kimmich: „Der helle Wahnsinn“

Müller war bislang mit Torwart-Legende Sepp Maier gleichauf mit 709 Einsätzen Rekordspieler gewesen. Am Sonntag wurde er in der 59. Minute eingewechselt - unter dem Jubel der Fans. „Ich wusste, was auf mich zukommt. Aber solche Rekorde sind mir nicht so wichtig“, sagte Müller bei DAZN. Er freue sich eher, „dass ich ein brutal schönes Tor gemacht habe, technisch überragend.“ Es war sein 245. Treffer für den FCB.