FC Bayern: Ärger um Kane-Elfmeter! "Den darfst du nicht geben"

Doch auch nach Abpfiff stand die Szene in der 35. Minute im Mittelpunkt, die zum Führungstreffer der Münchner geführt hatte. „Wir gehen durch einen Wahnsinns-Elfmeter in Rückstand. Wirklich ein Wahnsinns-Elfmeter“, schimpfte Freiburgs Christian Günther bei DAZN .

Was war passiert? Bei einem Luft-Zweikampf mit Freiburgs Max Rosenfelder köpfte Bayerns Stürmerstar Harry Kane den Ball in Richtung des Freiburger Tors, verfehlt dieses jedoch. Allerdings war der Ball an den vom Körper weggestreckten Arm seines Gegenspielers gesprungen.

„Den darfst du nicht geben“: Diskussion um Bayern-Elfmeter

Schiedsrichter gibt umstrittenen Elfmeter für Bayern

Moderator Frederik Harder sagte dazu: „Ich bin ehrlich - ich mag den Pfiff nicht. Kane drückt ihn runter - und wenn du hoch möchtest, bist du in der Bewegung und kommst so nicht weiter hoch.“

Schuster fordert wie Nagelsmann Regelanpassung

Freiburger Günther sauer: „Dann höre ich am liebten auf“

Ähnlich sah es auch Günther: „Das eine ist: Er ist aus vielleicht 50 Zentimetern an den Arm gesprungen. Das andere ist: Wenn man eine Bewegung macht, wenn man springt, dann gehen natürlich die Arme ein bisschen hoch. Der Rose (Max Rosenfelder, Anm. d. Red.) geht in den Mann, hat den Arm hinter dem Körper. Also wenn das Handspiel ist, dann höre ich am liebsten auf mit Fußball. Das ist wirklich so ein Schwachsinn.“