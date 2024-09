Rose schwärmt von St. Pauli: "Habe gar keine Mittelfinger gesehen"

RB Leipzig kommt beim FC St. Pauli nicht über ein Unentschieden hinaus. Im Nachgang schwärmt Trainer Marco Rose vom Traditionsklub am Kiez.

RB Leipzig kommt beim FC St. Pauli nicht über ein Unentschieden hinaus. Im Nachgang schwärmt Trainer Marco Rose vom Traditionsklub am Kiez.

Das sportliche Geschehen geriet nach dem 0:0 zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig schnell in Vergessenheit. Trotz des enttäuschenden Remis schwärmte RB-Trainer Marco Raus im Nachgang von den Pauli-Fans, auch Abwehrchef Willi Orban fand lobende Worte.

Am Millerntor „duftet es nach Kerzen“

Ihm sei klar, dass man am Millerntor als Verein nicht sonderlich beliebt sei. „Man mag uns hier nicht. Das zeigt man subtil, das hat eine gewisse Klasse, weil das auch total okay ist. Das ist mir mega, mega positiv aufgefallen. Chapeau an St. Paulis Fans“, freute sich der 48-Jährige.