Sahin schwärmt von Bayern-Juwel

„Paul Wanner ist ein fantastischer Fußballer. Linksfuß, fantastische Ideen, guter Fußballer. Jetzt ist er auf der großen Bühne angekommen“, zeigte sich der 35-Jährige auf der Pressekonferenz vor der Partie begeistert vom Offensiv-Juwel der Heidenheimer, die nach zwei Siegen in den ersten beiden Partien an der Spitze der Bundesliga-Tabelle stehen.

Wechsel-Entscheidung nach Heidenheim sticht heraus

Von 2020 bis Ende August 2024 hatte Altintop in der Nachwuchsabteilung des deutschen Rekordmeisters gearbeitet und Wanners Werdegang zuletzt auch als Leiter der Nachwuchsabteilung begleitet. Mit Sahin hatte der 41-Jährige von 2005 bis 2011 zusammen in der türkischen Nationalmannschaft gespielt.

Begeistert zeigte sich Sahin allerdings nicht nur von der fußballerischen Klasse des Offensiv-Talents. „Der Schritt nach Heidenheim zeigt, dass er sich entwickeln will. Nicht jeder würde von Bayern nach Heidenheim wechseln“, lobte der Dortmund-Trainer die Entscheidung zur Leihe nach Heidenheim. „Er will spielen und macht das richtig gut. Ich wünsche ihm alles Gute auf dem Weg nach oben.“

Wanner wechselte 2018 vom FV Ravensburg in die Jugend des FC Bayern, mit 16 Jahren debütierte er für den Rekordmeister in der Bundesliga und schrieb damit als jüngster Bayern-Spieler in der Bundesliga Geschichte. Vergangene Saison spielte Wanner auf Leihbasis für die SV Elversberg. In 28 Zweitligaspielen gelangen ihm sechs Tore und drei Vorlagen.