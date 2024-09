Schweinsteiger glaubt an Goretzka-Chance bei Bayern

Bastian Schweinsteiger glaubt an Leon Goretzkas Chance im Kader des FC Bayern. Der Weltmeister von 2014 rät dem Mittelfeldspieler, der unter Trainer Vincent Kompany bislang einen schweren Stand hat: „Weiter arbeiten, die Saison ist lang, man braucht viele Spieler auf gutem Niveau.“

Goretzka hatte zuletzt in der Bundesliga nicht zum Münchner Aufgebot gehört, in der Champions League gegen Dinamo Zagreb (9:2) kam er spät aufs Feld und traf zum Endstand. Abschließend lobte Kompany: „Leon ist wichtig für uns, und er wird auch wichtig sein.“

„Leon Goretzka ist weiter ein guter Fußballer, den der FC Bayern noch gut gebrauchen kann“, sagte Schweinsteiger am Rande des Laver Cups in Berlin. Bei einer Gala am Vorabend des Tennis-Showevents gehörte der 40-Jährige mit seiner Ehefrau Ana Ivanovic, der früheren Nummer eins der Tennis-Weltrangliste, zu den Ehrengästen.