Sesko glänzt: Leipzig zurück in Erfolgsspur

RB Leipzig hat am fünften Bundesligaspieltag den FC Augsburg mit 4:0 deklassiert. Ein Profi glänzt dabei besonders.

RB Leipzig nimmt in der Bundesliga wieder Fahrt auf und hat seine Torflaute eindrucksvoll beendet. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose überrollte den FC Augsburg mit 4:0 (2:0) und kann mit ordentlich Rückenwind in das nächste Champions-League-Duell mit Juventus Turin gehen.

„Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass es ungemütlich war. Fakt ist, dass man uns glauben kann, dass wir uns mit unserer Situation auseinandersetzen, hart arbeiten, trotzdem an uns glauben und alles andere als zufrieden waren mit den zwei Unentschieden hintereinander“, sagte Rose bei Sky.

Doppelpacker Benjamin Sesko (11./15.), Lois Openda (46.) und Xavi Simons (57.) trafen für die Leipziger, die sich zuletzt in der Liga mit zwei Remis ohne Tore zufriedengeben mussten. Bereits am Mittwoch (Ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker) ist RB wieder in der Königsklasse gegen den italienischen Rekordmeister gefordert.