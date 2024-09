"Viel zu behäbig": Lahmende BVB-Offensive gibt Rätsel auf

Auch mit ein wenig Abstand wirkte Nuri Sahin noch angesäuert. Mit leicht mürrischer Miene saß der BVB-Coach auf der Pressekonferenz und versuchte zu erklären, was schwer zu erklären war. Der teils völlig uninspirierte Auftritt von Borussia Dortmund bei der Nullnummer gegen Werder Bremen machte dem neuen Trainer zu schaffen.

„Wir haben eine sehr, sehr schwache erste Halbzeit gespielt, sowohl mit Ball als auch gegen den Ball. Das hat mir überhaupt nicht gefallen“, sagte Sahin . Als „viel zu behäbig, viel zu eng im Aufbau“ bezeichnete er das Auftreten seiner Mannschaft. Die hatte unter anderem wegen des Platzverweises von Nico Schlotterbeck auch in der zweiten Spielhälfte kaum Torgefahr erzeugt - und gibt in Sachen Offensivspiel zunehmend Rätsel aufgibt.

Sahin will Entwicklungsprozess beschleunigen

Schon beim Pokalspiel gegen Phönix Lübeck (4:1) und in Teilen auch beim erfolgreichen Bundesligaauftakt gegen Eintracht Frankfurt (2:0) hatte der BVB noch spielerische Mängel offenbart. In Bremen folgte ein weiterer Rückschritt in der allerdings noch jungen Saison.