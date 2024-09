Xhaka wütet nach Spektakel-Sieg: "Das geht nicht!"

Granit Xhaka ist mit seiner Mannschaft - aber auch sich selbst - hart ins Gericht gegangen! Nach dem 4:3-Sieg gegen den VfL Wolfsburg fand der Kapitän der Leverkusen deutliche Worte und hatte so einiges zu bemängeln.

„Wir können nicht so naiv verteidigen. Das reicht nicht und darf auf diesem Niveau nicht passieren“, wütete der Schweizer im DAZN -Interview. Und weiter: „Das ist ein Riesen-Weckruf für uns alle. Mit dieser Leistung können wir nicht weitermachen.“

Mukiele erlebt rabenschwarzen Nachmittag

Bayer wolle eine Spitzenmannschaft sein, „aber eine Spitzenmannschaft kassiert nicht zwei Tore in neun Minuten! Das war alles viel zu einfach“, ärgerte sich der Schweizer. „Klar haben wir gewonnen - drei Punkte ist, was am Schluss zählt.“ Man könne aber definitiv nicht zufrieden sein.