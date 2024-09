Zoff mit Terzic? Marco Reus enthüllt BVB-Details

Marco Reus bezieht in einem Interview Stellung zu den Gerüchten um sein Verhältnis zu Ex-Trainer Edin Terzic auf. Auch zum neuen BVB-Trainer Nuri Sahin hat die Klub-Legende von Borussia Dortmund eine klare Meinung.

Marco Reus bezieht in einem Interview Stellung zu den Gerüchten um sein Verhältnis zu Ex-Trainer Edin Terzic auf. Auch zum neuen BVB-Trainer Nuri Sahin hat die Klub-Legende von Borussia Dortmund eine klare Meinung.

Der ehemalige Kapitän von Borussia Dortmund , Marco Reus, hat in einem Interview mit der Sport Bild Klarheit in die spekulativen Berichte um sein Verhältnis zu Edin Terzic und die interne Situation beim BVB gebracht.

Hintergrund: In der vergangenen Saison 2023/‘24 war Reus immer wieder mit Gerüchten über einen angeblichen Putschversuch gegen sein Ex-Trainer in Verbindung gebracht worden. Angeheizt wurden diese Berichte durch die unbefriedigenden Ergebnisse und die öffentlich geäußerte Kritik von Mitspielern wie Mats Hummels . „Das stimmt einfach nicht“, stellte Reus nun klar. Der frühere Kapitän betonte, dass er und Terzic stets ein offenes Verhältnis hatten und „nicht immer beste Freunde sein“ mussten, um „die gleiche Sprache zu sprechen.“

Reus spricht über BVB-Unzufriedenheit

Mit dem Saisonende und dem verpassten Erfolg in der Champions League entschieden sich der BVB und Terzic für einen Neuanfang. Nuri Sahin, ehemaliger Teamkollege von Reus, wurde als neuer Trainer vorgestellt, nachdem er bereits im Winter als Co-Trainer zum Team gestoßen war. Reus lobte Sahin in den höchsten Tönen und erinnerte sich an seine strategischen Fähigkeiten und sein taktisches Niveau während ihrer gemeinsamen Zeit als Mannschaftskollegen.