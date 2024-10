"Abgrund der Nachrichtenanfragen": Weigl teilt Social-Media-Hass

Julian Weigl meldet sich via Instagram zu Wort setzt sich gegen Hass-Nachrichten zur Wehr. Dabei geht der Profi von Borussia Mönchengladbach äußerst kritisch mit seiner Situation um.

Das 1:2 am vergangenen Freitag beim FC Augsburg war bereits die vierte Niederlage für Borussia Mönchengladbach in dieser Bundesliga-Saison. Gerade das Zustandekommen der Pleite machte einige Fans der Fohlen richtig sauer. Vor allem Julian Weigl bekam sein Fett weg, wie er in einer Instagram-Story zeigte.