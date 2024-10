Bundesliga: Kleindienst-Tor zu wenig - Gladbach mit erneutem Rückschlag

Der FC Augsburg schlägt Borussia Mönchengladbach am Freitagabend nach zuletzt zwei Niederlagen. Gladbach erleidet hingegen einen neuerlichen Rückschlag.

Der FC Augsburg hat in der Bundesliga einen dringend benötigten Sieg gefeiert und sich vorerst von den Abstiegsrängen distanziert. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup gewann zum Auftakt des sechsten Spieltags verdient mit 2:1 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach und feierte nach ihrem bisherigen Fehlstart mit nur vier Punkten aus fünf Spielen einen kleinen Befreiungsschlag.

Keven Schlotterbeck (39.) und der eingewechselte Alexis Claude-Maurice (65.) erzielten die Treffer für Augsburg, dem möglichen Neu-Nationalspieler Tim Kleindienst (72.) gelang für Gladbach nur der Anschluss. Mit dem Sieg zog der durchaus mit Ambitionen in die Saison gestartete FCA in der Tabelle vorbei an den Gladbachern, deren Blicke sich nach nun vier Niederlagen aus den ersten sechs Saisonspielen vorerst nach unten richten dürften.