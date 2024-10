"Die Abläufe sind absolut amateurhaft!"

Nur ein Punkt, letzter Tabellenplatz, Trainer-Aus und ein knüppelhartes Programm in den nächsten Wochen - der VfL Bochum befindet sich in einer sehr heiklen Situation. Trainerlegende Peter Neururer übt bei SPORT1 deutliche Kritik.

Am Sonntagabend verkündete der VfL Bochum, was viele erwartet hatten: Sowohl der erst im Sommer gekommene Cheftrainer Peter Zeidler als auch Sportdirektor Marc Lettau wurden als Reaktion auf den katastrophalen Saisonstart freigestellt. Mit nur einem Punkt aus sieben Spielen ist der Verein Tabellenletzter , dazu kam das peinliche Pokal-Aus beim Zweitliga-Schlusslicht Jahn Regensburg.

Neururer wundert sich: „Zeitpunkt ist kurios“

Am Sonntag kommt der FC Bayern nach Bochum, danach geht es gegen Frankfurt, Leverkusen und Stuttgart. Trainerlegende Peter Neururer zeigte sich daher im SPORT1 -Interview verwundert über den Zeitpunkt von Zeidlers Entlassung.

„Dass die Situation so eingetreten ist, war absehbar. Dass man mit der Mannschaft nicht unbedingt großen Erfolg haben kann, das wusste man vor der Saison. Nur der Zeitpunkt ist kurios“, sagte Neururer zur Freistellung von Zeidler und fragte: „Mit welchem Konzept will man einen neuen Trainer verpflichten? Wer ist überhaupt dazu bereit, einen Verein zu übernehmen, der – wenn es in die Hose gehen sollte – aus elf Spielen immer noch keines gewonnen hat?“