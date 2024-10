Bochum reagiert: Erster Bundesliga-Trainer muss gehen

Der VfL Bochum trennt sich von Trainer Peter Zeidler. Der 62-Jährige ist damit der erste Bundesliga-Trainer, der in dieser Saison gehen muss.

Jetzt ist es passiert: Der VfL Bochum hat sich von Trainer Peter Zeidler getrennt. Das gab der Ruhrpottklub am Sonntagabend bekannt. Der 62-Jährige ist damit der erste Bundesliga -Coach, der in dieser Saison gehen muss.

„Trotz vieler Gespräche und Bemühungen in den vergangenen Wochen ist es nicht gelungen, signifikante Verbesserungen in sportlicher oder tabellarischer Hinsicht zu erzielen. Unter Einbeziehung dieser Aspekte haben die Vereinsverantwortlichen zusammen mit der sportlichen Leitung sowie der Mannschaft eine gründliche Analyse vorgenommen. Ergebnis: Es fehlt die Überzeugung, dass der VfL in der bisherigen personellen Konstellation das Ziel Klassenerhalt schaffen kann“, wird der VfL auf der klubeigenen Website zitiert.