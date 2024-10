Hattrick! Kane beendet Bayerns Ergebniskrise

SPORT1 19.10.2024 • 20:06 Uhr Dank eines Hattricks von Harry Kane beendet der FC Bayern seine kleine Ergebniskrise. Für den Stürmer sind es die ersten Treffer seit vier Pflichtspielen.

Der FC Bayern hat die kleine Ergebniskrise im Südschlager beendet. Dank eines Hattricks des wiedererstarkten Harry Kane setzte sich das Team von Trainer Vincent Kompany gegen den VfB Stuttgart mit 4:0 durch.

Kane hatte in der Bundesliga zuletzt im September beim 5:0-Sieg in Bremen getroffen, bei den drei sieglosen Partien gegen Leverkusen, Aston Villa und Frankfurt war er erfolglos geblieben.

„Er ist ein Spieler mit so viel Erfahrung, Kapitän für die Nationalmannschaft. So einem Spieler musst du einfach Zeit geben. Er hat heute drei Tore geschossen, das hat er so oft in einem Topspiel schon gemacht. Der Druck ist natürlich immer da für Topspieler und er ist ein Topspieler“, sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany nach dem Spiel bei Sky.

Kane verpasst zunächst

Zwar waren die Gastgeber in der ersten Hälfte spielbestimmend, brauchbare Torchancen blieben aber die Ausnahme. Während der VfB komplett harmlos blieb, kamen die Gastgeber mit Kane und Serge Gnabry zumindest halbwegs gefährlich vor den Kasten von Alexander Nübel.

Dies änderte sich in der zweiten Hälfte, als beide Teams die Handbremse lösten. Zunächst verpasste Kane noch die Führung, als er eine scharfe Hereingabe von Gnabry haarscharf verpasste. In der 57. Minute war es dann aber so weit: Der Engländer fasste sich aus 25 Metern ein Herz und hämmerte die Kugel ins linke untere Eck, wobei Nübel dabei nicht gut aussah.

Kurz vor dem Rückstand hatte der VfB die große Chance, selbst in Führung zu gehen, als Josha Vagnoman den Ball freistehend aus 14 Metern übers Tor von Manuel Neuer drosch.

Früher Verletzungsschock für Bayern

Kane legte sofort nach: Die Schwaben konnten den Ball nicht aus dem Strafraum befördern, so dass der Bayern-Stürmer in der 60. Minute den Ball aus kurzer Distanz zum zweiten Mal über die Torlinie schoss. In der 80. Minute machte der Engländer seinen lupenreinen Hattrick perfekt, als er aus vier Meter nur noch abstauben musste.

„Das erste Tor war schön für ihn. Er arbeitet immer für die Mannschaft, war in den letzten Wochen vielleicht nicht immer in den gefährlichen Räumen. Aber schon da war er sehr fleißig, hatte auch ein Assist gegen Frankfurt, was immer schnell vergessen wird. Er wird nur in Toren gemessen. Mit seinen beiden Treffern danach hat er gezeigt, dass er ein Killer ist“, meinte Sportvorstand Max Eberl bei Sky.

Den Endstand hatte Kingsley Coman in der 89. Minute markiert.

Dabei hatte die Partie für den Rekordmeister mit einem Verletzungsschock begonnen. Bereits nach sechs Minuten musste Jungstar Aleksandar Pavlovic nach einem Luftzweikampf, bei dem er auf die rechte Schulter fiel, für Palhinha ausgewechselt werden. Auch mit dem portugiesischen Neuzugang war die Defensive der Bayern an diesem Tag weitgehend stabil.