Verpokert? Kritik an Werder nach überraschendem Abgang

Oliver Burke wird den Werder Bremen zum Saisonende verlassen - was viel Enttäuschung über Burke zur Folge hat , aber auch Kritik am Klub.

„Trügerische Sicherheit“

„Dass der Spieler die Verantwortlichen des SV Werder Bremen am Ende vor vollendete Tatsache gestellt hat und ihnen keine Chance mehr zur Nachbesserung des Angebots ließ, zählt definitiv nicht zum guten Ton und hätte anders gelöst werden können, nein müssen“, heißt es in dem Meinungsbeitrag: „Andererseits müssen sich Werder Bremens Bosse um Sportchef Clemens Fritz aber den Vorwurf gefallen lassen, beim Werben um den Stürmer Fehler gemacht zu haben.“

Fritz bedauert Burkes Entscheidung

„Wir bedauern Olivers Entscheidung und hätten ihn auch gerne hierbehalten“, wird Clemens Fritz, Geschäftsführer Fußball bei Werder Bremen, zitiert. In den letzten Gesprächen sei den „zuvor geäußerten Vorstellungen des Spielers entsprochen“ worden, zudem seien „die in den letzten Wochen gezeigten starken Leistungen einbezogen“ worden. „Anscheinend gibt es aber ein Angebot, dass sowohl finanziell als auch von der Laufzeit her deutlich höher ist als das unsere“, sagte Fritz: „Daher können und wollen wir auch nicht alles mitgehen.“

Laut Bild soll Burke in Berlin etwa 1,8 Millionen Euro pro Jahr verdienen - das nachgebesserte Angebot von Werder war demnach weniger als halb so hoch.

Leistungsschwankungen von Burke bei Werder

In 22 Ligapartien in dieser Saison kommt er auf fünf Tore, drei davon erzielte er in den zurückliegenden drei Spielen. Erstmals in Deutschland gespielt hatte Burke in der Saison 2016/17 bei RB Leipzig.