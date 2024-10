Bayern-Youngster im Wartestand: Das Problem mit Aznou

Es ist eine Weisheit, die den FC Bayern seit vielen Jahrzehnten begleitet: Der Rekordmeister sei kein Ausbildungsverein, heißt es oft. Dabei hat man gerade unter Louis van Gaal gezeigt, dass sich das Vertrauen in junge Spieler auch lohnen kann – und zwar langfristig. Thomas Müller und David Alaba sind wohl die prominentesten Beispiele in München. Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic stehen aktuell im Fokus.

Doch an der Basis rührt sich bisweilen Unmut. Viele Bayern-Fans wünschen sich noch mehr Jugendstil. Das Portal „Miasanrot“ sprach jüngst sogar davon, dass es den Verantwortlichen des FCB mit Blick auf den eigenen Nachwuchs an Mut fehle.

Adam Aznou gilt dabei als jemand, der eigentlich für viele Einsätze prädestiniert scheint. Laut kicker trauert man dem jungen Marokkaner beim FC Barcelona bereits nach. Der 18-Jährige würde wunderbar in die Elf von Hansi Flick passen. Doch in München blieb der Durchbruch bislang aus. Dabei hatte Sportvorstand Max Eberl bei seiner Vorstellung Ende Februar noch verkündet, dass man unter seiner Führung auch wieder vermehrt auf junge Talente setzen will.