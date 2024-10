"Brillanter Typ": Bayern-Star Davies schwärmt von Kompany

Alphonso Davies ist unter Vincent Kompany aktuell gesetzt bei den Bayern. Jetzt erklärt der 23-Jährige, was den neuen Trainer auszeichnet.

Linksverteidiger Alphonso Davies hat sich zuletzt unter Trainer Vincent Kompany einen Stammplatz beim FC Bayern erkämpft. Kein Wunder, dass der Kanadier den neuen Coach des Rekordmeisters in den höchsten Tönen lobt.

„Er ist ein brillanter Typ. Die Art und Weise wie wir jetzt spielen, ist sehr intensiv“, sagte Davies im Gespräch mit The Athletic .

Auch in jeder Trainingseinheit ist der Konkurrenzkampf sehr hoch. „Er wählt die beste Mannschaft und die besten Spieler, die gut trainiert haben, dafür aus. Jede Trainingseinheit ist ein Kampf um einen Platz in der Startelf. Nichts ist garantiert“, sagte Davies.

Davies lobt Kompany: „Höflich, aber bestimmt“

Zudem lobte er den Austausch mit Kompany. „Die Art und Weise wie er mit der Mannschaft spricht, ist höflich, aber bestimmt. Er hat Ideen und wir setzen sie gut um“, erklärte Davies, der in dieser Saison auf sechs Startelf-Einsätze kommt.

Ob dies auch zu einer Wende führt und Davies doch über den Sommer 2025 (Vertragsende) in München bleibt, ist offen. Bisher lagen die Gehaltsvorstellungen zwischen Davies und dem FC Bayern deutlich auseinander - und Real Madrid soll Interesse am 23-Jährigen zeigen.

Davies über Kimmich: „Bringt Leben in die Mannschaft“

Davies, der seit diesem Jahr Kapitän der kanadischen Nationalmannschaft ist, sprach in dem Interview aber auch über die Bayern-Führungsspieler Manuel Neuer und Joshua Kimmich.

„Kimmich ist sehr intensiv“, erklärte Davies. „Aber er bringt Leben in die Mannschaft. Auf dem Platz hält er dich auf Trab. Neuer ist eher ruhig. Er sagt vielleicht ein oder zwei Worte.“ Es sei einfach „seine Aura, seine Präsenz“, mit der er seine Rolle aus Führungsspieler ausfülle.

Bei Kanada will Davies aber seinen eigenen Stil als Kapitän finden: „Ich will die Leute nicht herumkommandieren. Das passt nicht zu mir. Ich mag es nicht, anderen Leuten zu sagen, was sie tun sollen.“