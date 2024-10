Bundesliga: Dreifach-Schock für BVB! Sahin gibt Verletzungs-Update

Die Verletzungssorgen in der BVB-Abwehr nehmen weiter zu! Beim der 1:2-Pleite im Bundesliga-Spiel der Dortmunder beim FC Augsburg musste Waldemar Anton in der Halbzeitpause ausgewechselt werden.

Can ersetzt Anton

Für Anton kam Kapitän Emre Can in die Partie, der wie beim 2:5 in der Champions League gegen Real Madrid unter der Woche nicht in der Startelf gestanden hatte. Can führte sich gleich unglücklich ein. Sein Abwehrversuch landete vor den Füßen von Alexis Claude-Maurice, der in der 50. Minute zum 2:1 für Augsburg traf. Claude-Maurice traf somit bei seinem Startelfdebüt gleich doppelt.