Bundesliga heute: Augsburg - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Borussia Dortmund reist mit einer beeindruckenden Serie von sieben ungeschlagenen Bundesliga-Spielen gegen den FC Augsburg in die WWK-Arena. In dieser Zeitspanne konnten die Dortmunder fünf Siege und zwei Unentschieden verbuchen. Dennoch ist die Auswärtsbilanz in Augsburg nicht ganz so überzeugend: In den letzten sechs Partien gab es nur zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Diese gemischte Bilanz könnte ein spannendes Duell versprechen, da der BVB auswärts zuletzt nicht immer überzeugen konnte.