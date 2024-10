Bundesliga heute: Bremen - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SV Werder Bremen steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn sie heute Abend im Weserstadion auf Bayer 04 Leverkusen treffen. Die Bremer konnten nur eines ihrer letzten 14 Pflichtspiele gegen die Werkself gewinnen. Der letzte Heimsieg gegen Leverkusen datiert aus dem Oktober 2016. Seitdem blieben die Bremer in sechs Heimspielen gegen die Rheinländer sieglos. Diese Statistik zeigt, dass die Gäste aus Leverkusen in der Vergangenheit oft die Oberhand hatten.

Bremen - Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein besonderer Fokus liegt auf Leverkusens Stürmer Victor Boniface, der in den letzten fünf Bundesliga-Einsätzen fünf Tore erzielte. Nur Harry Kane und Omar Marmoush waren in diesem Zeitraum erfolgreicher. Boniface zeigte bereits in der Vorsaison gegen Bremen seine Klasse, als er sowohl als Torschütze als auch als Vorlagengeber glänzte. Die Bremer Abwehr muss sich auf einen intensiven Abend einstellen, um den Nigerianer in Schach zu halten, der nach seinem schweren Autounfall wohl wieder mit dabei sein kann.