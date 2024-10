Bayer-Dämpfer! Doppelter Elfer-Ärger - Xabi Alonso sauer

Erster Punktverlust für Bayer Leverkusen in der Champions League. Die Werkself patzt in der Bretagne - und ärgert sich gleich dreifach.

Bayer Leverkusen patzt in der Champions League und verspielt die ersten Punkte im laufenden Wettbewerb. Die Partie in der Bretagne endete mit einem 1:1-Unentschieden gegen Stade Brest. Nach dem Führungstreffer durch Florian Wirtz (24.) sorgte Pierre Lees-Melou noch vor der Pause für den entscheidenden Ausgleich zum 1:1. In der Schlussphase wurde die Partie noch einmal hitzig und von einer Verletzung sowie einer doppelten Elfmeter-Diskussion überschattet.