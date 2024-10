Bundesliga heute: Frankfurt - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 05.10.2024 • 14:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Frankfurt hat sich als einer der schwersten Gegner für den FC Bayern München in der Bundesliga-Geschichte erwiesen. Mit 24 Niederlagen in Frankfurt, so viele wie bei keinem anderen Verein, reisen die Bayern mit Respekt in den Deutsche Bank Park.

Besonders schmerzhaft waren die deutlichen 1:5-Niederlagen in den letzten Jahren, die die Bayern zweimal in diesem Jahrtausend hinnehmen mussten. Diese Statistik zeigt, dass die Eintracht durchaus in der Lage ist, den Rekordmeister zu überraschen.

Frankfurt - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Vincent Kompany steht vor der Möglichkeit, als erst zweiter Trainer in der Geschichte des FC Bayern seine ersten vier Bundesliga-Auswärtsspiele zu gewinnen. Nur Ottmar Hitzfeld gelang dies bisher im Jahr 1998. Vereinsübergreifend schaffte es nur Ivan Horvat 1964 mit Eintracht Frankfurt, seine ersten fünf Auswärtsspiele zu gewinnen. Kompany könnte also heute einen bedeutenden Meilenstein in seiner Trainerkarriere erreichen.

Spitzenduell um die Tabellenführung

Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München ist ein echtes Spitzenspiel, denn beide Teams stehen auf den ersten beiden Plätzen der Tabelle. Erstmals seit 1994 treffen die beiden Vereine in dieser Konstellation aufeinander. Eintracht Frankfurt hat mit zwölf Punkten aus fünf Spielen den zweitbesten Saisonstart seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung hingelegt. Mit einem Sieg könnte die SGE erstmals seit 1999 wieder die Tabellenführung übernehmen.

Die Bayern kommen mit einer 0:1-Niederlage in der Champions League gegen Aston Villa im Gepäck nach Frankfurt. Torjäger Harry Kane ging die beiden letzten Spiele gegen Leverkusen (1:1) und gegen Aston Villa leer aus. Die Frankfurter holten sich Selbstvertrauen mit einem 3:1 in der Europa League bei Besiktas Istanbul.

Omar Marmoush in Topform

Eintracht Frankfurts Omar Marmoush ist derzeit in herausragender Form. Mit sechs Saisontoren führt er die Torschützenliste der Bundesliga an und hat einen neuen Vereinsrekord für die Eintracht aufgestellt. Besonders bemerkenswert war seine Leistung im letzten Heimspiel gegen die Bayern, als er an vier Toren direkt beteiligt war. Marmoush wird auch heute wieder eine Schlüsselrolle spielen, wenn die Eintracht versucht, die Bayern erneut zu bezwingen.

Wird Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

