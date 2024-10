Europa League: Eintracht feiert im Hexenkessel!

Eintracht Frankfurt holt in Istanbul den ersten Sieg in der Europa League. Ersatztorhüter Kaua Santos weiß besonders zu überzeugen - aber nur bis kurz vor Schluss.

Vor atemberaubender Kulisse im Tüpras Stadion, auch als Hexenkessel bekannt, erwischte die Eintracht einen hervorragenden Start. Omar Marmoush brachte die Hessen vom Elfmeterpunkt in Führung (19.), Junior Dina Ebimbe erhöhte wenig später nach Vorlage von Robin Koch auf 2:0 (22.).

Koch entgeht Platzverweis

In der zweiten Halbzeit traf Ansgar Knauff noch sehenswert mit dem Außenrist zum 3:0 (82.). In der Nachspielzeit erzielte Arthur Masuaku für die Türken noch den Anschlusstreffer (90.+3) - gleichbeutend mit dem Endstand.

Um ein Haar wäre Koch bei seiner Vorlage gar nicht mehr auf dem Platz gewesen. Der Abwehrchef brachte in der 9. Minute am Rande des eigenen Sechzehners Ciro Immobile zu Fall und Schiedsrichter John Beaton überprüfte die Szene am Spielfeldrand. Eine Rote Karte wegen Notbremse gab es jedoch nicht, weil Immobile bei der Aktion hauchzart im Abseits stand.