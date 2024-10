Bundesliga heute: Leverkusen - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 19.10.2024 • 00:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute die Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen trifft heute in der BayArena auf Eintracht Frankfurt und kann auf eine beeindruckende Heimserie gegen die Hessen zurückblicken. Die Werkself hat gegen kein anderes Team in der Bundesliga so viele Heimspiele gewonnen wie gegen die Eintracht – insgesamt 24 Mal. Besonders bemerkenswert: Die letzten neun Heimspiele gegen die Frankfurter wurden allesamt gewonnen, mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 31:4. Ein weiterer Sieg würde den Vereinsrekord von zehn aufeinanderfolgenden Heimsiegen gegen einen Gegner einstellen.

Ein Spieler, der heute besonders im Fokus stehen wird, ist Leverkusens Victor Boniface. Der Nigerianer hat in seinen letzten vier Bundesliga-Einsätzen vier Tore erzielt und ist damit einer der gefährlichsten Angreifer der Liga. Gegen Eintracht Frankfurt war Boniface in seinen bisherigen beiden Duellen jeweils einmal erfolgreich. Nur gegen die TSG Hoffenheim war er an mehr Toren direkt beteiligt. Seine Form könnte entscheidend sein, um die aktuelle sieglose Serie von zwei Spielen in der Bundesliga zu beenden.

Frankfurts starke Saisonstartbilanz

Eintracht Frankfurt reist mit Rückenwind nach Leverkusen. Die Adler haben aus den ersten sechs Spielen der Saison 13 Punkte gesammelt, so viele wie zuletzt vor zwölf Jahren. Auswärts konnten sie zuletzt zweimal in Folge gewinnen. Zudem ist die Eintracht seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen, was die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller zusätzlich motivieren dürfte. Einzig die Niederlage am ersten Spieltag in Dortmund trübt die ansonsten makellose Bilanz.

Standardsituationen als Schlüssel zum Erfolg

Ein interessanter Aspekt des heutigen Spiels könnten die Standardsituationen sein. Bayer 04 Leverkusen hat in dieser Saison bereits vier Tore nach Eckstößen erzielt, was der Liga-Höchstwert ist. Eintracht Frankfurt hingegen hat ein Drittel seiner Gegentore nach gegnerischen Eckstößen kassiert. Diese Schwäche könnte Leverkusen nutzen, um die Defensive der Frankfurter zu knacken. Beide Teams haben im letzten Spiel Punkte nach Führung verspielt, was die Bedeutung einer stabilen Abwehr zusätzlich unterstreicht.

