Bundesliga heute: Mainz - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der MEWA Arena.

Der 1. FSV Mainz 05 steht vor einer Herausforderung in der MEWA Arena. Nach drei aufeinanderfolgenden Heimniederlagen in der Bundesliga, einer Serie, die sie seit einem Jahr nicht mehr erlebt haben, müssen die Mainzer dringend ihre Heimstärke wiederfinden. Unter Trainer Bo Henriksen waren sie in den ersten acht Heimspielen ungeschlagen, doch in dieser Saison gelang ihnen in vier Heimspielen noch kein Sieg. Die Mainzer hoffen, diese Negativserie gegen Borussia Mönchengladbach zu beenden, gegen die sie seit sieben Spielen ungeschlagen sind.

Borussia Mönchengladbachs Neuzugang Tim Kleindienst hat einen beeindruckenden Start hingelegt und bereits fünf Tore in sieben Spielen erzielt. Er könnte der erste Gladbacher seit Alassane Plea 2018 werden, der in drei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen trifft. Die Fohlen haben zuletzt gegen den 1. FC Heidenheim ihren dritten Saisonsieg gefeiert, was bereits mehr Siege sind als in der gesamten Rückrunde der letzten Saison. Ein weiterer Sieg in Mainz könnte den Aufwärtstrend der Gladbacher bestätigen.

Freitagsspiele als Herausforderung für Gladbach

Für Borussia Mönchengladbach ist es bereits das dritte Freitagsspiel dieser Saison. In den letzten sieben Freitagsspielen gelang den Fohlen nur ein Sieg, ein Trend, der mit einer deutlichen 0:4-Niederlage in Mainz im Februar 2023 begann. Die Gladbacher haben in dieser Saison besonders in der zweiten Halbzeit überzeugt, wo sie in einer fiktiven Tabelle auf Platz drei liegen. Dennoch müssen sie ihre Effizienz vor dem Tor steigern, da sie ihren Expected-Goals-Wert deutlich unterbieten.

Kopfballstärke als Schlüssel zum Erfolg

Beide Teams zeichnen sich durch ihre Kopfballstärke aus. Mainz hat in dieser Saison die meisten Kopfballtore erzielt, während Gladbach die zweitmeisten aufweist. Jonathan Burkardt und Tim Kleindienst sind dabei die herausragenden Spieler, die in diesem Kalenderjahr die meisten Kopfballtore erzielt haben. Besonders Nadiem Amiri könnte für Mainz ein entscheidender Faktor sein, da er gegen Gladbach bereits acht direkte Torbeteiligungen vorweisen kann. Es wird spannend zu sehen sein, welche Mannschaft ihre Kopfballstärke besser ausspielen kann.

