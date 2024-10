Bundesliga heute: Stuttgart - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 06.10.2024 • 16:30 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfB Stuttgart empfängt heute Abend die TSG Hoffenheim in der MHPArena. Die Schwaben sind seit beeindruckenden 14 Heimspielen in der Bundesliga unbesiegt und wollen diese Serie gegen die Gäste aus Sinsheim fortsetzen. Der letzte Heimrückschlag für Stuttgart datiert aus dem Oktober 2023, als sie ausgerechnet gegen Hoffenheim mit 2:3 verloren. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß hat sich seitdem stabilisiert und präsentiert sich vor heimischem Publikum besonders stark.

Stuttgart - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

Die TSG Hoffenheim hat in dieser Saison mit defensiven Problemen zu kämpfen. Mit 15 Gegentoren in den ersten fünf Spielen stellt die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo die zweitschwächste Defensive der Liga. Noch nie kassierte Hoffenheim in den ersten fünf Partien einer Bundesliga-Saison so viele Gegentore. Nach einem enttäuschenden Saisonstart mit nur drei Punkten aus fünf Spielen steht die TSG unter Druck, endlich wieder zu punkten.

Offensive Feuerkraft beider Teams

Sowohl der VfB Stuttgart als auch die TSG Hoffenheim haben in dieser Saison bereits 24 Tore in ihren Spielen gesehen, was sie gemeinsam mit Bayer 04 Leverkusen und Holstein Kiel an die Ligaspitze in dieser Kategorie bringt. Stuttgart kann sich auf die Treffsicherheit von Deniz Undav verlassen, der in den letzten drei Spielen in Folge getroffen hat. Auf der anderen Seite hat Marius Bülter für Hoffenheim zuletzt mit einem Doppelpack auf sich aufmerksam gemacht und wird versuchen, seine Form beizubehalten.

Historische Duelle und Trainerverbindungen

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams endete mit einem klaren 3:0-Sieg für den VfB Stuttgart in Hoffenheim. Damit beendeten die Schwaben eine Serie von vier sieglosen Duellen gegen die TSG. Interessant ist auch die Verbindung von Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo zu seinem ehemaligen Verein Stuttgart, wo er 77 Bundesliga-Spiele an der Seitenlinie stand. Matarazzo ist der einzige Trainer, der während Hoeneß' Amtszeit in Stuttgart auswärts gewinnen konnte, was dem heutigen Spiel zusätzliche Brisanz verleiht.

Wird VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

