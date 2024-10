Bundesliga heute: Union - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 05.10.2024 • 12:25 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Union Berlin empfängt Borussia Dortmund im Stadion An der Alten Försterei und hofft, seine beeindruckende Heimserie fortzusetzen. Die Eisernen haben ihre ersten beiden Heimspiele dieser Bundesliga-Saison gewonnen und könnten nun erstmals mit drei Heimsiegen in die Saison starten.

Mit einer starken Defensive, die bisher nur drei Gegentore in fünf Spielen zuließ, stellt Union Berlin nach RB Leipzig die zweitbeste Abwehr der Liga. Trotz dieser defensiven Stärke bleibt die Offensive mit nur vier Toren die schwächste der Liga, was die Chancenverwertung zu einem entscheidenden Faktor macht.

Borussia Dortmund reist mit einer durchwachsenen Auswärtsbilanz nach Berlin. Die Schwarz-Gelben warten seit vier Auswärtsspielen auf einen Sieg und konnten dabei nur einen Punkt holen. Der letzte Auswärtssieg datiert aus dem April, als man bei Borussia Mönchengladbach mit 2:1 gewann.

Besonders die letzte Auswärtsniederlage in Stuttgart, bei der der BVB fünf Gegentore kassierte, zeigt die derzeitigen Schwächen in der Defensive. Dennoch bleibt Dortmund offensiv gefährlich, angeführt von Karim Adeyemi, der bereits fünf Torbeteiligungen in dieser Saison vorweisen kann.

Trainerduell: Svensson gegen Dortmund

Union Berlins Trainer Bo Svensson hat bisher keine guten Erinnerungen an Begegnungen mit Borussia Dortmund. In seinen bisherigen sechs Bundesliga-Duellen als Trainer gegen den BVB blieb er sieglos und holte im Schnitt nur 0.33 Punkte. Ein kleiner Lichtblick für Svensson ist jedoch, dass er am 34. Spieltag der letzten Saison mit dem 1. FSV Mainz ein 2:2 gegen Dortmund erreichte und damit die Dortmunder Meisterschaft verhinderte. Diese Erfahrung könnte ihm und seinem Team zusätzlichen Ansporn geben, um gegen den BVB zu bestehen.

Topscorer im Fokus

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Topscorern beider Teams. Bei Union Berlin wird es entscheidend sein, die defensive Stabilität zu nutzen, um die wenigen Chancen effektiv zu verwerten. Auf der anderen Seite steht Dortmunds Serhou Guirassy im Fokus, der seit seiner Bundesliga-Rückkehr beeindruckende 42 Tore in 53 Spielen erzielt hat.

Guirassy traf in der Vorsaison in beiden Spielen gegen Union Berlin früh zum 1:0 und wird auch diesmal versuchen, seine Torserie fortzusetzen. Beide Mannschaften werden auf ihre Schlüsselspieler setzen, um den Unterschied in diesem spannenden Duell zu machen.

