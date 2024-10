Bundesliga: Hoeneß will Ende der Negativserie

Fünf Duelle mit Xabi Alonso - und noch kein Sieg: Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hofft am Freitag im Duell bei Meister Bayer Leverkusen auf ein Ende der Negativserie. Doch der VfB-Trainer erwartet erneut viele Emotionen.

Fünf Duelle mit Xabi Alonso - und noch kein Sieg: Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hofft am Freitag im Duell bei Meister Bayer Leverkusen auf ein Ende der Negativserie. Doch der VfB-Trainer erwartet erneut viele Emotionen.

Fünf Duelle mit Xabi Alonso - und noch kein Sieg: Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hofft am Freitag (ab 20:30 Uhr im LIVETICKER) im Duell bei Meister Bayer Leverkusen auf ein Ende der Negativserie. „Das nervt natürlich. Wir wollen diesmal nicht nur gut ausschauen und schön spielen, wir wollen mehr und müssen uns nicht verstecken“, sagte Hoeneß am Donnerstag.

Leverkusen? „Eine absolute Top-Top-Mannschaft“

Vor Alonsos Leverkusen hat Hoeneß großen Respekt. "Die bekommen in der Liga momentan zwar mehr Gegentore. Aber die haben von 42 Pflichtspielen nur eins verloren, das ist ein absolute Top-Top-Mannschaft", betonte er.

Leverkusen belegt derzeit mit 15 Punkten Rang drei, Stuttgart hat als Achter 12 Zähler auf dem Konto. Der Blick auf die Tabelle spiele für ihn jedoch „keine Rolle“, so Hoeneß. Für ihn sei vielmehr wichtig, dass sein Team nach der 0:4-Klatsche gegen den FC Bayern drei Pflichtspiele in Serie gewonnen habe: „Das kann uns helfen, so ein Spiel mit einer anderen Grundstimmung und Leichtigkeit zu spielen“.