Bundesliga: Neuer Hoffenheim-Boss im Anflug!

Es geht nun um die fällige Ablöse und den Einstiegszeitpunkt. Der Sport-Geschäftsführer des österreichischen Erstligisten und Champions-League-Teilnehmers Sturm Graz ist die absolute Wunschlösung, Hoffenheim will Schicker unbedingt.

Schicker bestätigt TSG-Kontakt

Bereits im Frühjahr hatte sich die TSG mit Schicker beschäftigt, der dem Bundesligisten damals abgesagt hatte. Nun nahm Hoffenheim den Kontakt erneut auf, was der Österreicher am Mittwoch bestätigte. „Es hat jetzt nach der Transferzeit wieder Kontakt gegeben“, gab Schicker rund um die Champions-League-Partie von Sturm Graz gegen Brügge bei Canal+ und Sky Austria zu.

Frank Kramer, seit der Entlassung von Alexander Rosen interimistischer Sportlicher Leiter der TSG, bestätigte vor dem Europa-League-Spiel gegen Dynamo Kiew „interne Gespräche“, ließ sich nähere Details zu Schicker aber nicht entlocken. „Das ist ja auch normal, dass verschiedene Kandidaten angehört werden. Alles, was intern gesprochen wird, muss natürlich intern bleiben, bis es was zu verkünden gibt“, so Kramer bei RTL+.