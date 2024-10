Bundesligist? St. Paulis Boss wehrt ab

Dass es St. Pauli wieder in das Oberhaus geschafft hat, freut den Funktionär, auch wenn die ideale Situation in seinen Augen noch ein wenig anders aussehen würde. „Hamburg gehört, am liebsten mit zwei Vereinen, in die Bundesliga. Ich werde jetzt aber kein Riesen-HSV-Anhänger mehr“, so Göttlich, der auch im DFL-Präsidium sitzt, weiter.