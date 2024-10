BVB-Keeper lehnte große Chance ab

Alexander Meyer spricht über ein Angebot, das er für den BVB ausschlug - der Kobel-Vertreter könnte aktuell in der Bundesliga Stammkeeper sein.

Alexander Meyer spricht über ein Angebot, das er für den BVB ausschlug - der Kobel-Vertreter könnte aktuell in der Bundesliga Stammkeeper sein.

Alexander Meyer hat für Borussia Dortmund die Chance auf eine Stammposition in der Bundesliga ausgeschlagen. „Es gab noch ein anderes Angebot eines Bundesligisten, der mir einen offenen Konkurrenzkampf versprochen hat“, enthüllte der zweite Keeper des BVB in einem Interview mit „Wir Profis“, einem Magazin der Spielergewerkschaft VDV.

Meyer hatte seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben Mitte Juli bis 2026 verlängert , nachdem er in der Vorsaison mehrfach als verlässlicher Vertreter von Gregor Kobel auf sich aufmerksam machen konnte. Welcher Bundesligist sich um ihn bemühte, verriet er nicht.

„Als dann aber das Angebot von Borussia Dortmund kam, musste ich nicht zwei Mal überlegen“, führte Meyer aus: „Borussia Dortmund ist für mich einer der größten Vereine in Deutschlands und auch in Europa. Sogar darüber hinaus, wie ich jetzt auch schon bei unseren internationalen Trainingslagern in den USA und Asien gesehen habe.“