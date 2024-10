DFB-Wirbel um Bayern-Talent Wanner: "Das ist verrückt"

Am Freitag gab der DFB die Preisträger der Fritz-Walter-Medaille bekannt, der höchsten Auszeichnung im deutschen Nachwuchsfußball - und Bayern -Supertalent Wanner, derzeit ausgeliehen an Heidenheim, fehlt!

In Wanners 2005er-Jahrgang erhielt Tom Bischof von der TSG Hoffenheim die Gold-Medaille, Silber ging an Dzenan Pejcinovic (VfL Wolfsburg/ausgeliehen an Fortuna Düsseldorf) und Bronze erhielt Elias Baum (Eintracht Frankfurt, ausgeliehen an die SV Elversberg).