Enthüllt: Palhinha suchte Rat bei Ex-Bayern-Stars

SPORT1 03.10.2024 • 22:36 Uhr Joao Palhinha landet im Sommer im zweiten Anlauf beim FC Bayern. Vor seinem Wechsel hat er zwei ehemalige Bayern-Stars um Rat gefragt.

Mittelfeldstar Joao Palhinha hat vor seiner Unterschrift beim FC Bayern in diesem Sommer den Kontakt zu zwei ehemaligen Bayern-Spielern gesucht. Das verriet der Portugiese in einem Interview mit dem Klub-Magazin 51.

„Mit Joao Cancelo und Renato Sanches habe ich gesprochen, und beide haben mir das Gleiche gesagt: Dass sie sich in München sehr wohlgefühlt haben, dass sie es geliebt haben, für Bayern zu spielen. Das hat mir gut gefallen und mich in meiner Entscheidung bestätigt“, sagte Palhinha über die Gespräche mit seinen Landsleuten.

Dass sowohl Cancelo als auch Sanches so von ihrer Bayern-Zeit schwärmten, mag etwas überraschen, schließlich war Cancelos Zeit beim Rekordmeister nur von kurzer Dauer und Sanches arbeitete in München vergeblich an seinem Durchbruch.

Sanches blieb bei Bayern ein unerfülltes Versprechen

Cancelo war in der Rückrunde 2022/23 von Manchester City an die Bayern verliehen und kam in 21 Pflichtspielen zum Einsatz (ein Tor, sechs Assists). Die Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro war den Münchnern allerdings zu teuer. Cancelo spielte daraufhin auf Leihbasis beim FC Barcelona und wechselte in diesem Sommer für 25 Millionen Euro nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal.

2016 zahlten die Bayern 35 Millionen Euro Ablöse an Benfica für das damals hoch gehandelte Mittelfeld-Talent Sanches, das in dem Jahr mit dem „Golden Boy Award“ als bester U21-Spieler Europas ausgezeichnet wurde. Doch Sanches blieb ein unerfülltes Versprechen. Nach einer Leihe zu Swansea City in der Saison 2017/18 verließ er die Münchner 2019 in Richtung Lille. Seit 2022 steht er bei PSG unter Vertrag.

Palhinha erklärt Torjubel, der viral ging

Palhinha ist nach seinem Wechsel vom FC Fulham zu den Bayern in diesem Sommer bislang noch nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinausgekommen. Auch bei der 0:1-Niederlage bei Aston Villa am Mittwoch in der Champions League wurde der 29-Jährige nur eingewechselt.

Dass er sich selbst als absoluter Teamplayer versteht, hat er in dem Interview mit dem Klub-Magazin ebenfalls unterstrichen. Angesprochen auf seinen viral gegangenen Torjubel als Ersatzspieler beim 3:2-Sieg in Wolfsburg zum Bundesliga-Start sagte Palhinha: „Das ist meine Mentalität. In so einem Moment spielt es keine Rolle, ob ich spiele oder draußen sitze. Wir sind ein Team.“ Als Serge Gnabry das wichtige Tor erzielt habe, „war ich einfach nur glücklich. Wir hatten es geschafft, als ganze Mannschaft.“

Palhinha berichtet von frühen Martínez-Vergleichen

Über den Vergleich mit dem früheren Bayern-Star Javi Martínez wusste Palhinha eine Anekdote zu erzählen. Dabei enthüllte er, dass es die Vergleiche nicht erst seit seinem Bayern-Wechsel gibt.

„Nach einem Spiel mit einer Nachwuchsnationalmannschaft gegen die USA – es muss die U17 oder U18 gewesen sein – kam der gegnerische Trainer zu mir und sagte: ‚Du bist der nächste Javi Martínez.‘ Ich wusste natürlich, wer Javi ist und was er mit Bayern erreicht hat, aber danach habe ich noch genauer hingeschaut, wenn ich ihn spielen gesehen habe.“