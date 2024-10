Bekommt Bayern jetzt ein Palhinha-Problem?

Bayern München gastiert am Mittwoch in der Champions League bei Aston Villa. Vor dem Spiel geht es vor allem um Joao Palhinha. Bekommt der FC Bayern ein Problem?

Bei DAZN wurde Kompany auf den Palhinha-Verzicht angesprochen. „Ich will die Tradition brechen, dass ich immer über die Spieler spreche, die nicht spielen“, sagte der belgische Trainer. Er mache das auch für sich selber und bevorzuge es über die Mannschaft zu reden - und eben nicht einzelne Spieler.

Wieso hält Kompany Palhinha zurück?

Experte Michael Ballack hakte noch einmal nach, schließlich sei Palhinha ja schon ein Spieler, für den man viel Geld investiert hat. Es sei sicher, dass Palhinha in Zukunft spielen werde, auch eine wichtige Rolle für den Verein, entgegnete Kompany.

Pavlovic einfach zu gut?

Dass Palhinha derzeit kaum Spielzeit bekommt, spricht laut Ballack auch für Spieler wie Aleksandar Pavlovic. „Er hat sich da unheimlich reingebissen und diesen Platz behauptet. Vielleicht will der Trainer da nicht zu viel rotieren, auch um Pavlovic nicht zu schwächen. Wichtig ist, dass es gut kommuniziert wird mit Palhinha“, bekräftigte der dreimalige Fußballer des Jahres in Deutschland.

Eberl bestärkte Palhinha noch ein weiteres Mal, mahnte aber auch, dass er noch etwas Zeit brauche. „Wir brauchen Joao, Joao ist ein top Profi, der Aleks so anstachelt, dass er solche Leistungen bringen muss. Er kam von Fulham zu einem der größten Vereine Europas. Er hat großen Respekt davor. Er muss ein Stück weit auch alles kennenlernen.“

„Da mache ich mir gar keine Sorgen“

Nach der Transfersaga im vergangenen Jahr wechselte Palhinha diesen Sommer endlich zu den Bayern - seinem Wunschverein. 2023 war der Sechser am Deadline Day, dem letzten Transfertag, sogar schon beim Medizincheck in München. Da Fulham jedoch keine Freigabe erteilte , musste der Portugiese wieder nach London zurückkehren.

In der laufenden Saison kommt Palhinha auf lediglich 126 Pflichtspielminuten in der Bundesliga - zudem 13 im DFB-Pokal. In der Champions League wartet Palhinha noch auf sein Debüt.