Fan-Wut wegen Klopp! Eindeutige Banner in Mainz

Jürgen Klopp tritt im Januar seinen neuen Job bei Red Bull an – bei seinem Ex-Klub FSV Mainz 05 kommt das gar nicht gut an. Die Fans reagieren mit eindeutigen Bannern.

Beim Bundesliga-Duell zwischen Mainz 05 und RB Leipzig am Samstag haben die Fans ihren Unmut über eine Personalie zum Ausdruck gebracht, die bereits für Diskussionen sorgte: Jürgen Klopp, einst gefeierter Trainer in Mainz, wird ab Januar 2024 als Head of Global Soccer bei Red Bull tätig sein.

Deutliche Kritik am Klopp-Job bei Red Bull

Besonders in der Mainzer Ultra-Szene regt sich Widerstand. Der Wechsel zum Konzern, der über den Klub RB Leipzig Einfluss auf den Fußball ausübt, passt für viele nicht zu dem Bild des charismatischen Trainers, der einst als Underdog in Mainz für Furore sorgte.

Klopp „soll bloß wegbleiben“

Während in Deutschland besonders Fans von Mainz 05 und Borussia Dortmund mit Klopps Entscheidung hadern, sei die Debatte im internationalen Fußball weit weniger emotional geführt worden, so Heidel. „Auch in Liverpool und vielen anderen Klubs gibt es Investoren“, sagte er. In der internationalen Fußballwelt werde Klopps Wechsel zu Red Bull daher weniger kritisch betrachtet. Für viele sei er nach wie vor einer der besten Trainer der Welt, unabhängig von seiner neuen Position.