FC Bayern: Bericht enthüllt Kompany-Regeln

Ein Bericht der Sport Bild hat nun enthüllt, welche Regeln Kompany für die Mannschaft aufgestellt haben soll. Wer bei einer Videositzung nicht pünktlich erscheint, darf demnach an dieser nicht teilnehmen. Generell habe sich Kompany eine besondere Strafe für Unpünktlichkeit ausgedacht. Dem Bericht zufolge müssen Stars, die zu spät an die Säbener Straße kommen, keine Geldstrafe zahlen. Viel bezahlen sie mit ihrer Freizeit. Denn sie müssen offenbar am selben Tag mindestens solange wie Kompany am Gelände bleiben.