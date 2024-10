FC Bayern: Hoeneß tritt offenbar gegen Tuchel nach

Ehrenpräsident Uli Hoeneß soll in einer Rede vor Mitarbeitern des FC Bayern kräftig gegen Ex-Trainer Thomas Tuchel ausgeteilt haben. Ganz andere Töne schlägt er bei dessen Nachfolger an.

Hoeneß schwärmt von Tuchel-Nachfolger Kompany

Tuchels Nachfolger Vincent Kompany soll Hoeneß indes in seiner Rede in den höchsten Tönen gelobt haben. Es habe ihm imponiert, dass der Belgier gesagt habe: „Wir müssen wieder hart arbeiten.“ Jetzt werde „bei uns endlich wieder hart gearbeitet“, soll Hoeneß ergänzt haben und Kompany das Du angeboten haben, weil ihm dessen Arbeitseinstellung gefalle.

Bereits im Sommer nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Tuchel hatte sich Hoeneß bei einem Sponsorentermin am Rande des Bayern-Trainingslagers in Rottach-Egern einen verbalen Seitenhieb in Richtung Ex-Coach nicht verkneifen können - verpackt in ein Lob für Kompany.