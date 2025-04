Hamann-Klartext zu Kimmich: "Für mich die erste Amtshandlung"

Die Debatte um die beste Position von Joshua Kimmich war in den vergangenen Monaten deutlich abgekühlt. Doch im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 hat Dietmar Hamann einen neuen Anlauf unternommen und klar gefordert, Kimmich beim FC Bayern wieder zum Verteidiger zu machen.

Hamann, ehemaliger Mittelfeldspieler des FC Bayern und des FC Liverpool, erläuterte: „Die Abwehr ist zu löchrig. Da muss man sich mal anschauen, dass sie in den letzten fünf Jahren jährlich die Abwehrspieler gewechselt haben. Und wer spielt davor? Kimmich und Goretzka. Mit den beiden in der Mitte wirst du die Champions League nicht gewinnen.“

Hamann fordert Kimmich-Aus im Mittelfeld

In der vergangenen Saison war Kimmich noch zwischen Mittelfeld und Abwehr gependelt, doch Kompany machte den DFB-Kapitän zum Anführer im Zentrum. Nur am zweiten Bundesliga-Spieltag gegen Freiburg agierte Kimmich hinten rechts.

In den weiteren 46 Pflichtspielen war er immer Mittelfeldspieler. Aus Hamanns Perspektive muss der FC Bayern aber vielmehr auf Aleksandar Pavlovic setzen: „Pavlovic ist wieder da. Er hat unter Tuchel sehr gut gespielt. Aber Pavlovic muss wieder gesund werden. Er verpasst zu viele Spiele wegen Krankheiten. Und dann müssen sie jemanden finden, der neben Pavlovic im Zentrum spielt.”

In der Saison 2008/09 lief Hamann übrigens mit Kompany gemeinsam bei Manchester City auf. Nun nimmt Hamann seinen Ex-Teamkollegen nicht nur in der Kimmich-Debatte in die Pflicht.