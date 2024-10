FC Bayern: Legende berät offenbar Mega-Talent

Lennart Karl gilt als eines der größten Talente in der Jugend des FC Bayern. Er soll nicht nur einer Fußballlegende ähneln, sondern auch von einer anderen beraten werden.

Michael Ballack hat mit seiner Sportagentur „Lucky 13″ offenbar das Bayern-Talent Lennart Karl unter seine Fittiche genommen. Darüber berichtet die Bild-Zeitung. Der 16-Jährige spielt in der U17-Auswahl des Rekordmeisters und hat am vergangenen Wochenende in der DFB-Nachwuchsliga im Derby gegen 1860 München den Führungstreffer erzielt.