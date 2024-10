Ballack über Bayern-Knall: "Dass sowas rauskommt, ist unschön"

Geht die Amtszeit von Jan-Christian Dreesen als CEO des FC Bayern zu Ende? Bei der anstehenden Aufsichtsratssitzung am 11. November soll die Entscheidung fallen - nun hat der frühere DFB-Kapitän und Bayern-Star Michael Ballack in die Diskussion eingeschaltet.

Im Rahmen des Champions-League-Krachers in Barcelona bei DAZN gab Ballack die Prognose ab, dass Dreesen bei Bayern bleiben wird - nicht zwingend jedoch in seiner aktuellen Rolle: „Eine Zukunft gibt es mit Sicherheit. Die Frage ist, ob es in dieser Funktion weitergeht. Ob Dreesen dann in eine andere Funktion zurück rückt oder weitermacht - da bin ich überfragt.“