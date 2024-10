FC Bayern: Palhinhas große Chance

Unverhofft kommt oft – so könnte man die Situation von Joao Palhinha beim FC Bayern beschreiben. Gerade als es so schien, als würde der Portugiese noch lange auf regelmäßige und lange Spielzeiten warten müssen, schlug das Schicksal zu.

In der 8. Minute gegen den VfB Stuttgart verletzte sich Aleksandar Pavlovic in einem Zweikampf mit Fabian Rieder. Diagnose: Schlüsselbeinbruch.

Schlägt Palhinhas Stunde?

Pech für den Youngster des FC Bayern, Glück für Palhinha. Denn der Neueinkauf dürfte in den kommenden Wochen in der Startelf gesetzt sein und dabei unter anderem in solch Knallerspielen wie in Barcelona oder daheim gegen PSG seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Bisher hatte er dafür ja nur wenig Gelegenheit.