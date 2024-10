FC Bayern: Pavlovic "ein bisschen traurig" wegen Goretzka

Im Gegensatz dazu steht die Entwicklung von Pavlovics Kumpel Leon Goretzka: Mitte Dezember betrug dessen Marktwert noch 44 Millionen, mittlerweile liegt er nur noch bei 22 Millionen. In den sechs Bundesligaspielen kam Goretzka einmal zum Einsatz. Gegen Freiburg wurde er in der 90. Minute eingewechselt. Pavlovic stand indes fünf Mal in der Startelf beim FCB.

Pavlovic: „Ein bisschen traurig“ für Goretzka

Bei Bayern auch Palhinha verdrängt

Warten auf Debüt in der Nationalmannschaft

Im DFB-Team lief es bisher noch nicht planmäßig für den defensiven Mittelfeldspieler. Die Europameisterschaft in Deutschland verpasst er wegen einer Mandelentzündung und bislang stehen drei Einsätze als Joker in seiner Bilanz. Sein Startelf-Debüt steht noch aus.

Die nächste Chance dazu besteht bei den kommenden Spielen der Nations League in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina am Freitag und gegen die Niederlande am Montag in München.