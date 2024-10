FC Bayern: Unersetzlich? Da sagt Kompany zum Musiala-Ausfall

SPORT1 05.10.2024 • 10:37 Uhr In der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Kracher gegen Eintracht Frankfurt haben Bayern-Trainer Kompany und Sportvorstand Eberl unter anderem zur Musiala-Verletzung und der Zukunft des Spielers Stellung bezogen.

Der FC Bayern gastiert am sechsten Bundesliga-Spieltag bei Eintracht Frankfurt. Ein absolutes Topspiel, belegen beide Klubs in der Tabelle doch die Plätze eins und zwei. Vor dem Duell am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) haben sich Bayern-Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl den Fragen der Journalisten gestellt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach der Verletzung von Jamal Musiala haben sich die Verantwortlichen sowohl zur sportlichen Bedeutung als auch zur Zukunft des Nationalspielers geäußert. Auch die Sperre gegen Sven Ulreich und die fortwährende Kritik von TV-Experte Didi Hamann wurden thematisiert.

Die Pressekonferenz zum Nachlesen

+++ Ende der Pressekonferenz +++

Die Pressekonferenz ist beendet, Kompany und Eberl verlassen das Podium. Für die Bayern geht es später mit dem Abschlusstraining weiter.

+++ Didi Hamann als Tinnitus im Ohr +++

Zum Ende der Pressekonferenz sieht sich Trainer Kompany mit einer Frage zu Didi Hamann und dessen Kritik an den Leistungen von Harry Kane in großen Spielen konfrontiert. Eberl unterbricht allerdings mit den Worten: „Didi Hamann ist wie ein Tinnitus im Ohr. Der kommt alle drei Tage hoch.“

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ Kompany zur Bedeutung von Thomas Müller +++

„Wir haben schon oft gesagt, wie wichtig Thomas für den Verein und die Mannschaft ist. Mit seinem Tor gegen Freiburg hat er das auch wieder gezeigt. Wenn jemand nicht spielt, ist es nie eine Entscheidung gegen einen Spieler, sondern immer für einen anderen Spieler.“

+++ Kompany zu seinem Spielstil +++

„Wie wir spielen, ist für mich ganz pragmatisch. Es geht darum, dass wir erfolgreich sind. Das ist auch unser Ziel für das nächste Spiel.“

+++ Eberl zur Zukunft von Jamal Musiala +++

„Es gab nicht nur ein Treffen, man spricht immer wieder. Ich habe eine große Zuversicht. Es entsteht hier gerade was und das merkt Jamal auch. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, der neben Josh (Joshua Kimmich, Anmd.d.Red.) und dem einen oder anderen ein Gesicht von Bayern werden soll. Das haben wir dem Spieler gesagt. Und jetzt schaut man, wie man zusammenkommt. Meine Zuversicht ist groß, ich bin grundsätzlich ein Optimist und sehe keinen Grund , dass er den FCB verlassen soll.“

+++ Kompany über den Stand bei Hiroki Ito +++

„Hiroki macht es gut, hoffentlich ist er bald wieder dabei. Er hat in der Vorbereitung seine Qualitäten gezeigt.“

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ Kompany zu Pep Guardiola +++

„Wir hatten drei ganz erfolgreiche Spielzeiten bei City. Da hat man immer eine Verbindung. Die wird auch bleiben in der Zukunft. Es ist aber nicht mehr als das. Wir haben viel Respekt. Er hat schon alles erreicht, ich möchte das gleiche schaffen. Er hat mir viel gegeben, das ist kein Geheimnis. Aber ich gehe meinen eigenen Weg.“

+++ Eberl zur aktuellen Bayern-Situation +++

„Leverkusen und Aston Villa waren beides Spiele, wenn du sie öfter spielst, wirst du sie gewinnen – das Resultat war jeweils nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Art und Weise ist das, auf das wir aufbauen. Und das müssen wir auch in Frankfurt wieder bringen. Wir müssen an unser absolutes Limit gehen. Jeder Spieler, jeder Einwechselspieler. Die Ergebnisse in Frankfurt aus den letzten Jahren kennen wir. Die Trauben hängen dort hoch. Von der Intensität wird es ähnlich wie gegen Aston Villa. Wenn wir unsere Maximalleistung bringen, werden wir gewinnen. Das ist das Ziel.“

+++ Kompany kommentiert die Ulreich-Sperre +++

„Sie haben schon eine Antwort von Max (Eberl, Anm.d.Red.) bekommen, da kann ich jetzt nichts anderes sagen. So blöd sind wir nicht. Wir wollen unsere Spieler unterstützen. Ulle ist im Umgang mit seinen Mitspielern so wichtig, macht das fast jeden Tag 100-prozentig richtig. Wenn so jemand mal einen Fehler macht, dann haben Max und der Verein die richtige Entscheidung getroffen, dass wir ihn unterstützen.“

+++ Kann Sané Musiala ersetzen? +++

„Es ist super schade, dass Jamal nicht dabei ist. Aber wir haben 100 Prozent Vertrauen in unseren Kader. Leroy ist natürlich auch ein Spieler dafür.“

+++ Kompany ordnet Musiala-Ausfall ein +++

„Wir wissen alle, wir gut und wichtig Jamal ist für Bayern und Deutschland. Für uns ist totale Priorität, dass er fit ist und fit bleibt. Er hat es hervorragend gemacht, hat sehr offen kommuniziert, wie er sich fühlt. Wir haben versucht, die Belastung zu managen. Jetzt ist es aber die richtige Entscheidung, dass er eine Pause macht und wieder richtig fit wird.“

+++ Besonderer Druck vor den wichtigen Spielen? +++

„Ich beschäftige mich nur mit dem nächsten Spiel, das ist jetzt Frankfurt. Nach jedem Spiel, ob du gewinnst oder verlierst, zählt immer nur das nächste Spiel. Wir können viel mitnehmen in das nächste Spiel. Das muss die Grundlage für einen Erfolg im nächsten Spiel sein.“

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ Wie blickt Kompany auf das Frankfurt-Spiel? +++

„In Frankfurt ist es immer ein besonderes Spiel. Die Mannschaft ist stark im Konter, mit vielen jungen Spielern und viel Talent. Der Verein und die Mannschaft kann auch noch wachsen. Für uns ist es aber auch ein normales Spiel. Wir wollen unsere Punkte holen und weitermachen in der Bundesliga.“

+++ Die PK beginnt +++

Vincent Kompany und Max Eberl haben Platz genommen, die Pressekonferenz beginnt.

+++ Die Ausgangslage +++

Die Bayern sind in der Bundesliga noch ungeschlagen. Nach vier Siegen stand am vergangenen Wochenende gegen Bayer Leverkusen ein Remis. Die Eintracht wiederum verlor gleich das erste Spiel, seitdem gelangen vier Erfolge in Serie. Unter der Woche kassierten die Münchner in der Champions League gegen Aston Villa die erste Saisonpleite, die SGE gewann in der Europa League gegen Besiktas Istanbul.

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ Herzlich willkommen +++