Bittere Bayern-Nachricht! Musiala-Ausfall im Topspiel

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern : Jamal Musiala wird dem deutschen Rekordmeister vorerst fehlen und verpasst damit auch das bevorstehende Bundesliga -Topspiel gegen Eintracht Frankfurt (So., ab 17.30 Uhr im Liveticker ). Wie die Bayern am Freitagmittag auf ihrer Homepage mitteilten, muss der Starspieler wegen Hüftgelenksbeschwerden pausieren - das habe eine Untersuchung der medizinischen Abteilung ergeben.

Musiala-Ausfall auch in der Nations League

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vermeldete aber, dass Musiala auch für die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League für die Duelle mit Bosnien am 11. Oktober in Zenica und den Klassiker drei Tage später gegen die Niederlande in München nicht zur Verfügung stehen wird.