FCA: "Comeback-Kids" unter Zugzwang

Trainer Jess Thorup nimmt seine Profis in die Pflicht. Allerdings fehlt Ruben Vargas.

Augsburgs Trainer Jess Thorup hat in einer „schwierigen Situation“ den Druck auf seine Profis erhöht. „Letztes Jahr waren wir die Comeback-Kids, aber daran müssen wir hart arbeiten im Moment, dass wir das umdrehen und besser ins Spiel kommen. Da sind wir alle gefordert, Leistung auf den Platz zu bringen“, sagte der Däne vor dem Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach.

Der ambitionierte FCA hat mit nur vier Punkten aus fünf Spielen einen Fehlstart hingelegt. "Wir haben sechs Gegentore bekommen in den ersten 15 Minuten. Wir haben vier von fünf Spielen hinten gelegen, in drei von vier sogar mit 0:2", monierte Thorup. Das mache die Aufgaben natürlich "ganz, ganz schwierig".

Jetzt müsse der FCA "versuchen", so der Coach, "nach vorne zu schauen. Manchmal lernt man am meisten aus schlechten Spielen. Und das ist natürlich auch meine Hoffnung." Vor allem das jüngste 0:4 gegen RB Leipzig hatte die Schwaben erschüttert.

Zu allem Überfluss muss Augsburg in den kommenden Wochen auch noch auf Leistungsträger Ruben Vargas verzichten, der sich im Training eine Bänderverletzung am Knöchel zuzog. Bitter für Thorup, da der Schweizer ein "Spieler mit X-Faktor" sei.

Bei Gladbach warnt der Däne vor der Offensive. "Die haben nach vorne viele Möglichkeiten, mit großen starken Spieler." Dabei dürfte Thorup vor allem an Tim Kleindienst gedacht haben, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag erstmals in den Kader für die deutsche Nationalmannschaft berufen wurde.