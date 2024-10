Fußball-Ikone brach sein Bein: Tod einer unvollendeten HSV- und DFB-Legende

Der erste Nationalspieler des VfL Wolfsburg

Giesemann wurde am 2. September 1937 zwei Jahre vor dem Beginn des 2. Weltkriegs in Braunschweig geboren, in der Nachkriegszeit etablierte er sich als junger Verteidiger beim VfL Wolfsburg in der Oberliga Nord - vor Gründung der Bundesliga die höchste regionale Spielklasse.