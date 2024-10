Ganz viel Liebe: Bochum-Fans feiern Goretzka

Leon Goretzka genießt aufgrund seiner Bochumer Vergangenheit einen hohen Beliebtheitsgrad bei den VfL-Fans. So auch am Sonntagnachmittag.

Da klatscht sogar der Gegner! Als sich Bayern-Akteur Leon Goretzka zu Beginn der zweiten Hälfte beim Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München an die Seitenauslinie zum Warmmachen begab, begannen zahlreiche Bochum-Fans lauthals zu applaudieren.

Goretzka - gebürtiger Bochumer - spielte von 2001 bis 2013 für seinen Heimatverein. Bei den Relegationsspielen in der Vorsaison gegen Fortuna Düsseldorf besuchte Goretzka sogar im Bochum-Trikot das Stadion. Kein Wunder also, dass die Bochum-Fans Goretzka gegenüber wohl gesonnen sind.

Goretzka unter Applaus eingewechselt

Bei den Bayern kam Goretzka in jüngster Vergangenheit eher weniger zum Zuge. In Barcelona durfte Goretzka aber - auch aufgrund der Schulterverletzung von Aleksandar Pavlovic - für eine gute halbe Stunde ran.

Und auch in Bochum war es dann so weit: In der 62. Minute für Joao Palhinha eingewechselt, betrat Goretzka unter tosendem Applaus das Feld.