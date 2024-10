Bayern-Gala: Traumtore und Pfeifkonzert für einen Star

„Toreschießen macht uns Spaß. Zu null zu spielen, ist auch wichtig. Heute können wir glücklich sein und den Rhythmus und Flow mit in die nächsten Spiele nehmen“, sagte Bayerns Torschütze Jamal Musiala bei DAZN. Kompany ergänzte: „Heute war es souverän und seriös. Die fünf Tore waren gut für uns. Wir haben in den letzten drei Jahren zweimal verloren hier, also bin ich richtig happy mit dem Ergebnis.“