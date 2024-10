Gladbach? Kramer nimmt kein Blatt vor den Mund!

Mitte August verkündete Christoph Kramer unter Tränen seinen Abschied von Borussia Mönchengladbach . Der Mittelfeldspieler spielte seit 2013 mit Unterbrechung für die Borussia. Er absolvierte 288 Spiele, in denen ihm elf Tore und 14 Vorlagen gelangen. Insgesamt kam er bisher auf 499 Pflichtspiele.

Obwohl sein Vertrag bei der Borussia noch bis 2025 lief, konnte sich der Profi mit dem Klub vom Niederrhein nicht mehr auf einen neuen Vertrag einigen. So dass sein Vertrag im August offiziell aufgelöst wurde . Danach hatte sich der Profi in einem emotionalen Video von seinen Fans verabschiedet und sein Aus beim Bundesligisten verkündet.

Kramer blickt auf seinen Abschied in Gladbach zurück

Jetzt hat Kramer auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Baller League noch einmal über seinen Abschied bei der Borussia gesprochen. „Es ist manchmal ein bisschen komisch und ich habe auch, wenn ich ehrlich bin, ein paar traurige Momente, wo ich denke, boah schade, du wärst gerne noch Teil des Ganzen“, erinnert sich der Weltmeister von 2014 mit Wehmut an seine Zeit in Mönchengladbach.

Dass er seit August nicht mehr Teil der Borussia sei, sei aber auch vollkommen okay. „Ich habe damit voll Frieden geschlossen. Weil ich einen Abschied aus Gladbach hatte, den ich mir nicht schöner hätte erträumen können und dann ist es auch wirklich gut so, wie es jetzt ist. Alles im Leben hat seine Zeit und die Zeit in Gladbach wird mir keiner mehr nehmen. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut.“